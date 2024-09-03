Магнитные бури 3 сентября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Магнитных бурь во вторник, 3 сентября, не ожидается на Земле. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и два — класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 3 сентября

В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,4.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 3 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 57.

Головная боль у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье людей

Негативное влияние магнитных бурь на организм может спровоцировать развитие болезней, таких как инфаркт, инсульт или расстройства вегетососудистой дистонии. Профилактические мероприятия перед подобными космическими событиями могут облегчить их последствия.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь: