Магнитные бури 2 сентября — прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло десять вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в понедельник, 2 сентября, не ожидается на Земле. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна — класса М.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 2 сентября
В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М, силой М1,8.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 2 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
Влияние магнитных бурь на здоровье людей
Негативное влияние магнитных бурь на организм может спровоцировать развитие болезней, таких как инфаркт, инсульт или расстройства вегетососудистой дистонии. Профилактические мери перед подобными космическими событиями могут облегчить их последствия.
Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:
- Снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
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