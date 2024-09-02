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На Сонці стались десять спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

2 вересня 2024 11:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 2 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у понеділок, 2 вересня, не очікується на Землі. Водночас за останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та один — класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М, силою М1,8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 2 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1 %
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
магнітні бурі 2 вересня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels 

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Негативний вплив магнітних бур на організм може спровокувати розвиток хвороб, таких як інфаркт, інсульт або розлади вегетосудинної дистонії. Профілактичні заходи перед такими космічними подіями можуть полегшити їх наслідки.

Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур:

  • Знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
  • більше перебувайте на свіжому повітрі;
  • не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;
  • підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
  • пийте більше трав'яного чаю;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

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