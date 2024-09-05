Магнітні бурі 5 вересня — прогноз для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pixabay

У четвер, 5 вересня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів, які не зможуть суттєво вплинути на геомагнітне поле.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 вересня

Впродовж останніх 24 годин активність Сонця була помірною — сталося десять спалахів класу С та два спалахи класу М, де найбільшим став М3,3.

Фахівці класифікують спалахи М-класу, як середні з великих. Зокрема, спалах М3,3 може викликати слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм. Тож у четвер, 5 вересня, геомагнітне поле буде спокійним.

Сонячна активність на 5 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 1 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%

Кількість сонячних плям – 91.

Погане самопочуття у жінки. Фото: Pixabay

Як може погіршитись самопочуття у разі виникнення магнітної бурі

Лікарі радять стежити за прогнозами магнітних бур людям, які мають слабку серцево-судинну систему. Доведено, що вони негативно впливають на здоров'я тих, хто має захворювання серця та судин. Важливо, що самопочуття може погіршитись не лише в день магнітної бурі, а й за день до чи після неї.

Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами: