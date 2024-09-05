Магнітні бурі 5 вересня — прогноз для метеозалежних

На Сонці зафіксували 12 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 5 вересня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів, які не зможуть суттєво вплинути на геомагнітне поле.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 вересня
Впродовж останніх 24 годин активність Сонця була помірною — сталося десять спалахів класу С та два спалахи класу М, де найбільшим став М3,3.
Фахівці класифікують спалахи М-класу, як середні з великих. Зокрема, спалах М3,3 може викликати слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм. Тож у четвер, 5 вересня, геомагнітне поле буде спокійним.
Сонячна активність на 5 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 1 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
- Кількість сонячних плям – 91.
Як може погіршитись самопочуття у разі виникнення магнітної бурі
Лікарі радять стежити за прогнозами магнітних бур людям, які мають слабку серцево-судинну систему. Доведено, що вони негативно впливають на здоров'я тих, хто має захворювання серця та судин. Важливо, що самопочуття може погіршитись не лише в день магнітної бурі, а й за день до чи після неї.
Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:
- загострення хронічних захворювань;
- погіршення сну;
- різку зміну настрою;
- головний біль;
- запаморочення;
- апатію;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- дратівливість;
- тривожність;
- біль у суглобах.
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