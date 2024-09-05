Магнитные бури 5 сентября - прогноз для метеозависимых

На Солнце зафиксировали 12 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 5 сентября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце случилось 12 вспышек, которые не смогут существенно повлиять на геомагнитное поле.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 сентября
В течение последних 24 часов активность Солнца была умеренной — произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, где наибольшим стал М3,3.
Специалисты классифицируют вспышки М-класса как средние из больших. В частности, вспышка М3,3 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм. Так что в четверг, 5 сентября, геомагнитное поле будет спокойным.
Солнечная активность на 5 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
- Количество солнечных пятен – 91.
Как может ухудшиться самочувствие при возникновении магнитной бури
Врачи советуют следить за прогнозами магнитных бурь людям, имеющим слабую сердечно-сосудистую систему. Доказано, что они негативно влияют на здоровье тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Важно, что самочувствие может ухудшиться не только в день магнитной бури, но и за день до или после нее.
Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- апатию;
- повышение или понижение артериального давления;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в суставах.
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