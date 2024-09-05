Магнитные бури 5 сентября - прогноз для метеозависимых

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pixabay

В четверг, 5 сентября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце случилось 12 вспышек, которые не смогут существенно повлиять на геомагнитное поле.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 сентября

В течение последних 24 часов активность Солнца была умеренной — произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, где наибольшим стал М3,3.

Специалисты классифицируют вспышки М-класса как средние из больших. В частности, вспышка М3,3 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм. Так что в четверг, 5 сентября, геомагнитное поле будет спокойным.

Солнечная активность на 5 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Количество солнечных пятен – 91.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pixabay

Как может ухудшиться самочувствие при возникновении магнитной бури

Врачи советуют следить за прогнозами магнитных бурь людям, имеющим слабую сердечно-сосудистую систему. Доказано, что они негативно влияют на здоровье тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Важно, что самочувствие может ухудшиться не только в день магнитной бури, но и за день до или после нее.

Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами: