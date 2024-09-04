Магнитные бури 4 сентября — прогноз для метеозависимых

Мужчина страдает от мигрени. Фото: Pixabay

В среду, 4 сентября, на Земле возможна слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлечь за собой небольшие сбои в работе энергосистем, повлиять на миграции птиц и животных и вызвать плохое самочувствие у людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 4 сентября

За последние сутки за 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С и пять вспышек класса М. Наибольшей из них стала вспышка М2,9.

Отметим, что солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. Они способны создать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Таким образом, в среду, 4 сентября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной, есть возможность возникновения вспышек класса Х.

Солнечная активность на 4 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Количество солнечных пятен – 64.

Головная боль у женщины. Фото: Depositphotos

Симптомы воздействия магнитных бурь на здоровье

Врачи предупреждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье слабовидящих и сосудов. В случаях возникновения магнитных бурь, плохое самочувствие у людей может быть не только в день космического шторма, но и до него или после него.

Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:

обострение хронических заболеваний;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головные боли;

головокружение;

апатию;

повышение или понижение артериального давления;

раздражительность;

тревожность;

боли в суставах.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь

Врачи советуют держать рядом аптечку, если есть хронические болезни, которые могут обостриться в период магнитных бурь.

Общие рекомендации медиков во время магнитных бурь: