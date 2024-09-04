Магнитные бури 4 сентября — прогноз для метеозависимых

Внимательно следите за своим самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 4 сентября, на Земле возможна слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлечь за собой небольшие сбои в работе энергосистем, повлиять на миграции птиц и животных и вызвать плохое самочувствие у людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 4 сентября
За последние сутки за 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С и пять вспышек класса М. Наибольшей из них стала вспышка М2,9.
Отметим, что солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. Они способны создать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.
Таким образом, в среду, 4 сентября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной, есть возможность возникновения вспышек класса Х.
Солнечная активность на 4 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
- Количество солнечных пятен – 64.
Симптомы воздействия магнитных бурь на здоровье
Врачи предупреждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье слабовидящих и сосудов. В случаях возникновения магнитных бурь, плохое самочувствие у людей может быть не только в день космического шторма, но и до него или после него.
Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- апатию;
- повышение или понижение артериального давления;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в суставах.
Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь
Врачи советуют держать рядом аптечку, если есть хронические болезни, которые могут обостриться в период магнитных бурь.
Общие рекомендации медиков во время магнитных бурь:
- больше бывать на свежем воздухе;
- не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается);
- отдавать предпочтение здоровому питанию;
- отдыхать и высыпаться;
- пить чистую воду;
- отдавать предпочтение травяным чаям, а не кофе;
- исключить алкоголь;
- избегать стрессовых факторов.
Читайте Новини.LIVE!