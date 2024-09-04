Магнітні бурі 4 вересня — прогноз для метеозалежних

Чоловік страждає від мігрені. Фото: Pixabay

У середу, 4 вересня, на Землі можлива слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити невеликі збої в роботі енергосистем, вплинути на міграції птахів та тварин та викликати погане самопочуття у людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 4 вересня

Впродовж останньої доби за 24 години сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М. Найбільшим з них став спалах М2,9.

Зазначимо, що сонячні сплахи М-класу є середніми з великих спалахів. Вони здатні створити невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Таким чином у середу, 4 вересня, стан геомагнітного поля коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною, є ймовірність виникнення спалахів класу Х.

Сонячна активність на 4 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 10 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%

Кількість сонячних плям – 64.

Головний біль у жінки. Фото: Depositphotos

Симптоми впливу магнітних бур на здоров'я

Лікарі попереджають, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей зі слабким серцем та судинами. У випадках виникнення магнітних бур, погане самопочуття в людей може бути не лише у день космічного шторму, а й до нього чи після.

Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:

загострення хронічних захворювань;

погіршення сну;

різку зміну настрою;

головний біль;

запаморочення;

апатію;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

дратівливість;

тривожність;

біль у суглобах.

Як полегшити свій стан під час магнітних бур

Лікарі радять тримати поруч аптечку, якщо є хронічні хвороби, що можуть загостритися у період магнітних бур.

Загальні рекомендації медиків під час магнітних бур: