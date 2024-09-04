Магнітні бурі 4 вересня — прогноз для метеозалежних

Уважно стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 4 вересня, на Землі можлива слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити невеликі збої в роботі енергосистем, вплинути на міграції птахів та тварин та викликати погане самопочуття у людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 4 вересня
Впродовж останньої доби за 24 години сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М. Найбільшим з них став спалах М2,9.
Зазначимо, що сонячні сплахи М-класу є середніми з великих спалахів. Вони здатні створити невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Таким чином у середу, 4 вересня, стан геомагнітного поля коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною, є ймовірність виникнення спалахів класу Х.
Сонячна активність на 4 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 10 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
- Кількість сонячних плям – 64.
Симптоми впливу магнітних бур на здоров'я
Лікарі попереджають, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей зі слабким серцем та судинами. У випадках виникнення магнітних бур, погане самопочуття в людей може бути не лише у день космічного шторму, а й до нього чи після.
Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:
- загострення хронічних захворювань;
- погіршення сну;
- різку зміну настрою;
- головний біль;
- запаморочення;
- апатію;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- дратівливість;
- тривожність;
- біль у суглобах.
Як полегшити свій стан під час магнітних бур
Лікарі радять тримати поруч аптечку, якщо є хронічні хвороби, що можуть загостритися у період магнітних бур.
Загальні рекомендації медиків під час магнітних бур:
- більше бувати на свіжому повітрі;
- не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується);
- віддавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати та висипатися;
- пити чисту воду;
- віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві;
- виключити алкоголь;
- уникати стресових факторів.
Читайте Новини.LIVE!