Прогноз погоди на завтра 26 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 26 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. У ночі стовпчики термометра опустяться до +13...+16°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Синоптик попередила українців, що 26 липня на дощі з грозами варто очікувати жителям західних областей та центральних областей.

"П'ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20°C на заході до +32°C на півдні та сході. Я вже не кажу про +13...+16°C у нічні години", — йдеться у повідомленні.

Температурна карта. Фото: ventusky.com

За словами Діденко, на півночі очікується від +26°C до +30°C.



У центральній частині України також прогнозують спеку. Там стовпчики термометра покажуть познаку у +26...+31°C.



"Дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини", — додала народний синоптик.

Вона наголосила, що на решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

Дощова карта: ventusky.com

Погода у Києві 26 липня

У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27...+29°C, місцями до +30°C.

"Дощ можливий місцями ввечері", — повідомила синоптик Діденко.

Погода у Києві. Фото: ventusky.com

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36°С.