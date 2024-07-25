Прогноз погоди на завтра 26 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди
У п'ятницю, 26 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. У ночі стовпчики термометра опустяться до +13...+16°C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 26 липня
Синоптик попередила українців, що 26 липня на дощі з грозами варто очікувати жителям західних областей та центральних областей.
"П'ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20°C на заході до +32°C на півдні та сході. Я вже не кажу про +13...+16°C у нічні години", — йдеться у повідомленні.
За словами Діденко, на півночі очікується від +26°C до +30°C.
У центральній частині України також прогнозують спеку. Там стовпчики термометра покажуть познаку у +26...+31°C.
"Дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини", — додала народний синоптик.
Вона наголосила, що на решті території України пануватиме суха та сонячна погода.
Погода у Києві 26 липня
У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27...+29°C, місцями до +30°C.
"Дощ можливий місцями ввечері", — повідомила синоптик Діденко.
Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36°С.
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