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Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды

25 июля 2024 12:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 26 июля от народного синоптика Наталки Диденко
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 26 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Ночью столбики термометра опустятся до +13...+16°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Синоптик предупредила украинцев, что 26 июля дождей с грозами следует ожидать жителям западных и центральных областей.

"Пятница будет в Украине температурно контрастной. От +20°C на западе до +32°C на юге и востоке. Я уже не говорю о +13...+16°C в ночное время", — говорится в сообщении.

карта погоды
Температурная карта. Фото: ventusky.com

По словам Диденко, на севере ожидается от +26 до +30°C.

В центральной части Украины также прогнозируют жару. Там столбики термометра покажут отметку в +26...+31°C.

"Дожди с грозами пройдут завтра в западной части Украины, к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей", — добавила народный синоптик.

Она подчеркнула, что на остальной части территории Украины будет царить сухая и солнечная погода.

Погода в Украине 26 июля
Дождевая карта: ventusky.com

Погода в Киеве 26 июля

В Киеве 26 июля ожидается умеренная жара, +27...+29°C, местами до +30°C .

"Дождь возможен местами вечером", — сообщила синоптик Диденко.

Киев погода
Погода в Киеве. Фото: ventusky.com

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов . В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36°С.

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