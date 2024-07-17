Прогноз погоди на завтра, 18 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко повідомила погоду на завтра — в яких регіонах спека послабне
Сьогодні в Україні очікується найспекотніший день літа. А вже відзавтра, 18 липня, передають зниження температури у деяких регіонах.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у середу, 17 липня.
Прогноз погоди в Україні 18 липня
Завтра, 18 липня, зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря завтра вдень у цих областях з'їде до +29...+32 °C
У західній частині України у четвер очікується +26...+30 °C.
За словами Діденко, південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Температура повітря знизиться до +30...+34 °C.
У західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. Ці дощі будуть зумовлені діяльністю лінії сходження, яка на карті нижче — жовта "гілочка з колючками".
Відтак, в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали, каже Діденко.
На решті території України домінуватиме суха погода.
Прогноз погоди у Києві 18-19 липня
У Києві 18 липня очікується послаблення спеки до +29...+30 °C. А у п'ятницю, 19 липня, спека послабне до +28 °C.
Завтра дощ із грозою у столиці ймовірний, але неоднорідний, місцями різної інтенсивності.
Нагадаємо, Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
Ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня.
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