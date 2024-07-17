Прогноз погоди на завтра, 18 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Кияни охолоджуються у спеку в центрі столиці. Фото: Reuters

Сьогодні в Україні очікується найспекотніший день літа. А вже відзавтра, 18 липня, передають зниження температури у деяких регіонах.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у середу, 17 липня.

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Прогноз погоди в Україні 18 липня

Завтра, 18 липня, зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря завтра вдень у цих областях з'їде до +29...+32 °C

У західній частині України у четвер очікується +26...+30 °C.

За словами Діденко, південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Температура повітря знизиться до +30...+34 °C.

У західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. Ці дощі будуть зумовлені діяльністю лінії сходження, яка на карті нижче — жовта "гілочка з колючками".

Метеокарта, прогноз на 18 липня. Фото: Наталка Діденко у Facebook

Відтак, в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали, каже Діденко.

На решті території України домінуватиме суха погода.

Прогноз погоди у Києві 18-19 липня

У Києві 18 липня очікується послаблення спеки до +29...+30 °C. А у п'ятницю, 19 липня, спека послабне до +28 °C.

Завтра дощ із грозою у столиці ймовірний, але неоднорідний, місцями різної інтенсивності.

Нагадаємо, Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня.