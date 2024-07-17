Прогноз погоды на завтра, 18 июля, от народного синоптика Наталки Диденко

Киевляне охлаждаются в жару в центре столицы. Фото: Reuters

Сегодня в Украине ожидается самый жаркий день лета. А уже завтра, 18 июля, передают понижение температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в среду, 17 июля.

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Прогноз погоды в Украине 18 июля

Завтра, 18 июля, снижение температуры воздуха коснется Житомирщины, Киевщины и Черниговщины, частично Виннитчины, Черкасщины. Температура воздуха завтра днем в этих областях уедет до +29...+32 °C

В западной части Украины в четверг ожидается +26...+30°C.

По словам Диденко, юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Температура воздуха снизится до +30...+34°C.

В западной части местами на севере в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами. Эти дожди будут обусловлены деятельностью линии восхождения, которая на карте ниже — желтая "веточка с колючками".

Метеокарта, прогноз на 18 июля. Фото: Наталья Диденко в Facebook

Следовательно, в зонах выпадения дождя могут быть иногда сильные ливни, сильные грозы, шквалы, говорит Диденко.

На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

Прогноз погоды в Киеве 18-19 июля

В Киеве 18 июля ожидается ослабление жары до +29...+30°C. А в пятницу 19 июля жара ослабнет до +28 °C.

Завтра дождь с грозой в столице вероятный, но неоднородный, местами разной интенсивности.

Напомним, Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Мы писали, что сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля.