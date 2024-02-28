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Народний синоптик Діденко розповіла, чим порадує останній день зими

28 лютого 2024 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Народний синоптик Діденко розповіла, чим порадує останній день зими
Дівчина йде вулицею у Києві. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні у четвер, 29 лютого, очікується тепла погода. Температура повітря складатиме +7...+12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Опадів також не передбачається.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 29 лютого

"Зима завтра вже з вокзального перону махатиме нам теплою ручкою, буде в Україні +7...+12 °C, а в західних областях +12...+18 °C", — розповіла синоптик.

На противагу теплій погоді вдень, ніч очікується доволі холодною -2...-5 °C.

Синоптик зазначила, що антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, тому 29-го лютого опадів загалом не передбачається. Можливі незначні дощі на Волині та Рівненщині.

У перший день весни, 1 березня, в Україні буде сонячна погода, +6...+12 °C, на заході +12...+18 °C. І під ногами кущиками — ніжна маленька зелена травичка)

Погода в Києві 29 лютого

У Києві завершальний день календарної зими буде сухим, із сонячними проясненнями. Вночі температура складатиме близько 0 °C, удень — +10 °C.

Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.

Київ
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Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди
лютий 2024

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