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Народный синоптик Диденко рассказала, чем порадует последний день зимы

28 февраля 2024 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Народный синоптик Диденко рассказала, чем порадует последний день зимы
Девушка идет по улице в Киеве. Фото: Новости.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине в четверг, 29 февраля, ожидается теплая погода . Температура воздуха будет составлять +7...+12°C, а в западных областях +12...+18°C. Осадков тоже не предполагается.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 февраля

"Зима завтра уже с вокзального перрона будет махать нам теплой ручкой, будет в Украине +7...+12°C, а в западных областях +12...+18°C", — рассказала синоптик.

В противовес теплой погоде днем ночь ожидается довольно холодной -2...-5 °C.

Синоптик отметила, что антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, поэтому 29 февраля осадков в целом не предполагается. Возможны небольшие дожди на Волыни и Ровенщине.

В первый день весны, 1 марта, в Украине будет солнечная погода, +6...+12 °C, на западе +12...+18 °C. И под ногами кустики — нежная маленькая зеленая травка)

Погода в Киеве 29 февраля

В Киеве завершающий день календарной зимы будет сухим, с солнечными прояснениями. Ночью температура составит около 0 °C, днем +10 °C.

Напомним, на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

Добавим, на Солнце недавно были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.

Киев
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