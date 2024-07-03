Прогноз погоди на завтра, 4 липня, від Наталки Діденко

Люди йдуть під освіжаючою рамкою. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 липня, на сході, півдні та в центральних регіонах України буде триматися сильна спека. Через це може значно підвищитися рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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На сході, на півдні та у центральних областях України температура повітря сягатиме +32...+37 °С.

На заході України очікується температура в межах +22...+26 °С. У Житомирській області стовпчики термометрів піднімуться до +27 °С, на Київщині до +30 °С, тоді як на Сумщині зберігатиметься аномальна спека. На заході країни можливі короткочасні дощі та грози, які у другій половині дня можуть охопити північні та центральні області.

Температурна карта на 4 липня. Фото:meteopost

Погода в Києві 4 липня

У столиці завтра очікується спекотна температура до +30 °С. У другій половині дня можливі короткочасні дощі з грозами.

Нагадаємо, початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.

Також ми розповідали, коли в липні будуть магнітні бурі. Другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю, але все ж таки буде кілька несприятливих для метеозалежних дат.