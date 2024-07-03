Прогноз погоды на завтра, 4 июля, от Наталки Диденко.

Люди идут под освежающей рамкой. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 июля, на востоке, юге и центральных регионах Украины будет держаться сильная жара. Поэтому может значительно повыситься уровень пожарной опасности.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 4 июля

На востоке, на юге и в центральных областях Украины температура воздуха будет достигать +32...+37 °С.

На западе Украины ожидается температура в пределах +22...+26 °С. В Житомирской области столбики термометров поднимутся до +27 °С, в Киевской области до +30 °С, тогда как в Сумской области будет сохраняться аномальная жара. На западе страны возможны кратковременные дожди и грозы, которые во второй половине дня могут охватить северные и центральные области.

Температурная карта на 4 июля. Фото:meteopost

Погода в Киеве 4 июля

В столице ожидается жаркая температура до +30 °С. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами.

Напомним, начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 ° С, а осадков почти не ожидается.

Также мы рассказывали, когда в июле будут магнитные бури. Второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью, но все же будет несколько неблагоприятных для метеозависимых дат.