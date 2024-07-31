Прогноз погоди в Одесі на 31 липня: дані синоптиків

Насолоджуйтесь літом за можливості — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 31 липня, буде теплою та без опадів. Денна температура повітря вже спадає, сьогодні вона буде досить комфортною — до +28 °C. Холоднішає і вода у Чорному морі, тож варто насолоджуватись відпочинком біля пляжу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вранці можливий дощ.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
- Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітерпівнічно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметья сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську та Білгород-Дністровському.
Прогноз погоди в Україні 31 липня
У середу, 31 липня, в Україні очікується переважно мінлива хмарність. Температура повітря продовжуватиме знижуватися. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. Зокрема, опади варто очікувати сьогодні на північному сході та сході України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +11...+16 °C, у західних областях +8...+13 °C, вдень +22...+27 °C. На півдні країни вночі буде +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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