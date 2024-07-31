Прогноз погоди в Одесі на 31 липня: дані синоптиків

Діти граються біля фонтану в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 31 липня, буде теплою та без опадів. Денна температура повітря вже спадає, сьогодні вона буде досить комфортною — до +28 °C. Холоднішає і вода у Чорному морі, тож варто насолоджуватись відпочинком біля пляжу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Вранці можливий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітерпівнічно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметья сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську та Білгород-Дністровському.

Пожежна небезпека на Одещині 31 липня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 31 липня

У середу, 31 липня, в Україні очікується переважно мінлива хмарність. Температура повітря продовжуватиме знижуватися. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. Зокрема, опади варто очікувати сьогодні на північному сході та сході України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, у західних областях +8...+13 °C, вдень +22...+27 °C. На півдні країни вночі буде +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.