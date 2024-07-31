Прогноз погоды в Одессе на 31 июля: данные синоптиков.

Дети играют возле фонтана в Одессе. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 31 июля, будет теплой и без осадков. Дневная температура воздуха уже снижается, сегодня она будет достаточно комфортной до +28 °C. Холодеет и вода в Черном море, поэтому стоит наслаждаться отдыхом у пляжа.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Утром возможен дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Витерпевочно-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность сохранятьметья сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске и Белгород-Днестровском.

Пожарная опасность в Одесской области 31 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 31 июля

В среду, 31 июля, в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха будет продолжать снижаться. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В частности, осадки следует ожидать сегодня на северо-востоке и востоке Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, в западных областях +8...+13 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью будет +14...+19°C, днем +25...+30°C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.