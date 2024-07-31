Прогноз погоды в Одессе на 31 июля: данные синоптиков.

Наслаждайтесь летом по возможности — синоптики предупредили о погоде в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 31 июля, будет теплой и без осадков. Дневная температура воздуха уже снижается, сегодня она будет достаточно комфортной до +28 °C. Холодеет и вода в Черном море, поэтому стоит наслаждаться отдыхом у пляжа.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Утром возможен дождь.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Витерпевочно-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность сохранятьметья сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске и Белгород-Днестровском.
Прогноз погоды в Украине 31 июля
В среду, 31 июля, в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха будет продолжать снижаться. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В частности, осадки следует ожидать сегодня на северо-востоке и востоке Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +11...+16 °C, в западных областях +8...+13 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью будет +14...+19°C, днем +25...+30°C.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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