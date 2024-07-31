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Наслаждайтесь летом по возможности — синоптики предупредили о погоде в Одессе

31 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 31 июля: данные синоптиков.
Дети играют возле фонтана в Одессе. Фото: Новости.
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 31 июля, будет теплой и без осадков. Дневная температура воздуха уже снижается, сегодня она будет достаточно комфортной до +28 °C. Холодеет и вода в Черном море, поэтому стоит наслаждаться отдыхом у пляжа.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром возможен дождь.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одессе 31 июля.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Витерпевочно-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 31 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность сохранятьметья сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске и Белгород-Днестровском.

Пожарная опасность Одесская область 31 июля
Пожарная опасность в Одесской области 31 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 31 июля

В среду, 31 июля, в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха будет продолжать снижаться. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В частности, осадки следует ожидать сегодня на северо-востоке и востоке Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, в западных областях +8...+13 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью будет +14...+19°C, днем +25...+30°C.

Погода в Украине 31 июля.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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