Насувається 30-градусна спека і буря — народний синоптик Діденко назвала регіони, де буде небезпечно
Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде теплою, але деякі області накриють зливи. Також очікуються перші +30°C у 2024 році.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 27 травня.
Погода в Україні 28 травня
Діденко попередила, що тиждень принесе в Україну нові літні зливи та перші +30°C. Завтра 28 травня очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях і подекуди на півдні. Вночі ймовірні локальні дощі на півночі України. На решті територій опадів бути неповинно.
За словами народного синоптика, найнижча температура повітря буде в західній частині +22...+25 °C. А найвищою у східних областях, температура повітря там сягатиме +26...+30 °C. Що стосується решти регіонів, вдень передбачається максимально +24...+28 °C.
Задуватиме помірний, часом рвучкий, вітер із південного сходу.
Погода в Києві на 28 травня
Вночі у столиці буде невеличкий дощ і гроза, а вдень 28 травня буде сухо, але вітряно.
Температура повітря підвищиться до +26...+28 °C.
Діденко повідомила, що надалі в Україні очікуються грозові дощі. Та температура повітря змінюватись не буде, тільки під час грози, імовірно, різко свіжішатиме, але не надовго. Тож тепло буде повсюди, особливо на сході.
Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища – "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.
Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.
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