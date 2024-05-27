Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Насувається 30-градусна спека і буря — народний синоптик Діденко назвала регіони, де буде небезпечно arrow

Насувається 30-градусна спека і буря — народний синоптик Діденко назвала регіони, де буде небезпечно

27 травня 2024 14:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Насувається 30-градусна спека і буря — народний синоптик Діденко назвала регіони, де буде небезпечно
Люди гуляють під час літнього дощу. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде теплою, але деякі області накриють зливи. Також очікуються перші +30°C у 2024 році.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 27 травня.

Читайте також:

Погода в Україні 28 травня

Діденко попередила, що тиждень принесе в Україну нові літні зливи та перші +30°C. Завтра 28 травня очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях і подекуди на півдні. Вночі ймовірні локальні дощі на півночі України. На решті територій опадів бути неповинно. 

За словами народного синоптика, найнижча температура повітря буде в західній частині +22...+25 °C. А найвищою у східних областях, температура повітря там сягатиме +26...+30 °C. Що стосується решти регіонів, вдень передбачається максимально +24...+28 °C.

Задуватиме помірний, часом рвучкий, вітер із південного сходу.

Погода в Києві на 28 травня

Вночі у столиці буде невеличкий дощ і гроза, а вдень 28 травня буде сухо, але вітряно.

Температура повітря підвищиться до +26...+28 °C.

Діденко повідомила, що надалі в Україні очікуються грозові дощі. Та температура повітря змінюватись не буде, тільки під час грози, імовірно, різко свіжішатиме, але не надовго. Тож тепло буде повсюди, особливо на сході.

погода на 28 травня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища – "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.

Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.

погода
Наталка Діденко
синоптик
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
весна-літо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи