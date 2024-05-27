Насувається 30-градусна спека і буря — народний синоптик Діденко назвала регіони, де буде небезпечно

Люди гуляють під час літнього дощу. Фото: Вечірній Київ

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде теплою, але деякі області накриють зливи. Також очікуються перші +30°C у 2024 році.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 27 травня.

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Погода в Україні 28 травня

Діденко попередила, що тиждень принесе в Україну нові літні зливи та перші +30°C. Завтра 28 травня очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях і подекуди на півдні. Вночі ймовірні локальні дощі на півночі України. На решті територій опадів бути неповинно.

За словами народного синоптика, найнижча температура повітря буде в західній частині +22...+25 °C. А найвищою у східних областях, температура повітря там сягатиме +26...+30 °C. Що стосується решти регіонів, вдень передбачається максимально +24...+28 °C.

Задуватиме помірний, часом рвучкий, вітер із південного сходу.

Погода в Києві на 28 травня

Вночі у столиці буде невеличкий дощ і гроза, а вдень 28 травня буде сухо, але вітряно.

Температура повітря підвищиться до +26...+28 °C.

Діденко повідомила, що надалі в Україні очікуються грозові дощі. Та температура повітря змінюватись не буде, тільки під час грози, імовірно, різко свіжішатиме, але не надовго. Тож тепло буде повсюди, особливо на сході.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища – "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.

Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.