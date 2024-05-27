Надвигается 30-градусная жара и буря —народный синоптик Диденко назвала регионы, где будет опасно

Люди гуляют во время летнего дождя. Фото: Вечерний Киев

Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплая, но некоторые области накроют ливни. Также ожидаются первые +30 °C в 2024 году.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 27 мая.

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Диденко предупредила, что неделя принесет в Украину новые летние ливни и первые +30 °C. Завтра 28 мая ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами на юге. Ночью возможны локальные дожди на севере Украины. На остальных территориях осадков быть не должно.

По словам народного синоптика, самая низкая температура воздуха будет в западной части +22...+25 °C. А самая высокая — в восточных областях, где температура воздуха будет достигать +26...+30 °C. Что касается остальных регионов, то днем предполагается максимально +24...+28 °C.

Будет дуть умеренный, временами порывистый ветер с юго-востока.

Погода в Киеве на 28 мая

Ночью в столице передают небольшой дождь и грозу, а днем 28 мая будет сухо, но ветрено.

Температура воздуха повысится до +26...+28 °C.

Диденко сообщила, что дальше в Украине ожидаются грозовые дожди. Но температура воздуха меняться не будет, только во время грозы, вероятно, будет резко свежеть, но ненадолго. Так что тепло будет повсюду, особенно на востоке.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары.

Также мы сообщали, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23°C.