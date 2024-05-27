Надвигается 30-градусная жара и буря —народный синоптик Диденко назвала регионы, где будет опасно
Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплая, но некоторые области накроют ливни. Также ожидаются первые +30 °C в 2024 году.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 27 мая.
Погода в Украине 28 мая
Диденко предупредила, что неделя принесет в Украину новые летние ливни и первые +30 °C. Завтра 28 мая ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами на юге. Ночью возможны локальные дожди на севере Украины. На остальных территориях осадков быть не должно.
По словам народного синоптика, самая низкая температура воздуха будет в западной части +22...+25 °C. А самая высокая — в восточных областях, где температура воздуха будет достигать +26...+30 °C. Что касается остальных регионов, то днем предполагается максимально +24...+28 °C.
Будет дуть умеренный, временами порывистый ветер с юго-востока.
Погода в Киеве на 28 мая
Ночью в столице передают небольшой дождь и грозу, а днем 28 мая будет сухо, но ветрено.
Температура воздуха повысится до +26...+28 °C.
Диденко сообщила, что дальше в Украине ожидаются грозовые дожди. Но температура воздуха меняться не будет, только во время грозы, вероятно, будет резко свежеть, но ненадолго. Так что тепло будет повсюду, особенно на востоке.
Напомним, что в ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары.
Также мы сообщали, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23°C.
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