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Осіння погода прийшла Україну — синоптик Діденко поділилася прогнозами на завтра

7 вересня 2024 12:49
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 8 вересня від синоптика Наталки Діденко
Кияни на вулиці у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 8 вересня передбачається сонячна та тепла погода з температурою +24...+28°C. На півдні та в Дніпропетровській області можливі дощі, а у південних регіонах очікуються штормові пориви вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 8 вересня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що у неділю, 8 вересня, в Україні очікується сонячна та тепла погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від  +24...+28 °C.

Уночі вже варто готуватися до більш прохолодної температури — +12...+18 °C.

Загалом на території України пануватиме суха погода, проте на півдні та на Дніпропетровщині місцями можливі дощі.

Погода на 8 вересня
Температурна карта на 8 вересня. Фото: Метеопост

У південних регіонах можливі штормові пориви східного вітру.
У Києві завтра передбачається ясна тепла погода. Повітря прогріється максимально до  +26°C.

Погода на 8 вересня
Допис Діденко. Фото: скриншот

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