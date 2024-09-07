Прогноз погоди на завтра 8 вересня від синоптика Наталки Діденко

Кияни на вулиці у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні 8 вересня передбачається сонячна та тепла погода з температурою +24...+28°C. На півдні та в Дніпропетровській області можливі дощі, а у південних регіонах очікуються штормові пориви вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 8 вересня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що у неділю, 8 вересня, в Україні очікується сонячна та тепла погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від +24...+28 °C.

Уночі вже варто готуватися до більш прохолодної температури — +12...+18 °C.

Загалом на території України пануватиме суха погода, проте на півдні та на Дніпропетровщині місцями можливі дощі.

Температурна карта на 8 вересня. Фото: Метеопост

У південних регіонах можливі штормові пориви східного вітру.

У Києві завтра передбачається ясна тепла погода. Повітря прогріється максимально до +26°C.