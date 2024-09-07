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Зі штормовим вітром і нічною прохолодою — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

7 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 вересня, від Укргідрометцентру та народного синоптика Наталки Діденко
Дівчина під сильний вітром і дощем. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні сьогодні в суботу, 7 вересня, буде трохи хмарною. У Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 вересня

Погода в Україні 7 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак подекуди на півдні його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а в південних областях до +19 °С. Удень буде +23...+28 °С. У Карпатах уночі +8...+13 °С, а вдень +17...+22 °С.

Температурна карта на 7 вересня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість східного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі знизиться до +10...+15 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +12...+14 °С, а вдень піднімуться до +25...+27 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 8 вересня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У суботу та неділю, 7 та 8 вересня по всій території Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей і Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

Антициклон в Україні 7 вересня
Карта "Антициклон в Україні"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу та неділю, 7 та 8 вересня, в Україні пануватиме класичне бабине літо. Максимальна температура повітря становитиме +24...+28 °С, а вночі, рано-вранці та ввечері — лише +12...+17 °С.

Антициклон зумовить в Україні суху погоду. Локальні дощі пройдуть хіба що на крайньому півдні. Також у південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15–20 м/с.

У Києві вихідні будуть ясними й сонячними, але з нічною свіжістю до +12...+14 °С. Температура вдень підніметься до +26...+27 °С. Вітер дутиме зі сходу або південного сходу.

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