Прогноз погоды в Украине на субботу, 7 сентября, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Девушка под сильным ветром и дождем. Фото иллюстративное: bigkyiv.com.ua

Погода в Украине сегодня в субботу, 7 сентября, будет слегка облачной. В Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 7 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако кое-где на юге его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет +10...+15 °С, а в южных областях до +19 °С. Днем будет +23...+28 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, а днем +17...+22 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью снизится до +10...+15 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 °С, а днем поднимутся до +25...+27 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, по всей территории Украины, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Карта "Антициклон в Украине"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, в Украине будет царить классическое бабье лето. Максимальная температура воздуха будет +24...+28 °С, а ночью, ранним утром и вечером — лишь +12...+17 °С.

Антициклон обусловит в Украине сухую погоду. Локальные дожди пройдут разве что на крайнем юге. Также в южной части и востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с.

В Киеве выходные будут ясными и солнечными, но с ночной свежестью до +12...+14 °С. Температура днем поднимется до +26...+27 °С. Ветер будет дуть с востока или юго-востока.