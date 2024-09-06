Прогноз погоды в Украине 7 сентября

Осень на Днепре. Иллюстративное фото: Ольга Барсукова

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет облачной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем будет достаточно комфортной, но ночью ожидается значительное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 7 сентября

По прогнозу синоптиков, в субботу лишь в Крыму местами возможен небольшой дождь, иногда с грозой. На остальной территории страны без осадков.

Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28°C. Ночью следует ожидать лишь +10 °C... +15 °C, в южной части до +19 °C.

В то же время в Карпатах ночью +8...+13 °C, а днем +17...+22 °C.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

7 сентября в Украине кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 7 сентября

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украине днем будет теплая погода с ясным небом и отсутствием осадков.

Воздух прогреется максимально до отметок +24...+28 °C, однако ночью уже будет заметно прохладнее +12...+17 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Также, по словам синоптика, Украину в выходные накроет антициклон. Он принесет сухую погоду, но на юге возможны небольшие осадки.

Кроме того, на юге и востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.