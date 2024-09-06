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Погодні гойдалки — синоптики попередили про різке падіння температури завтра

6 вересня 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 7 вересня
Осінь на Дніпрі. Ілюстративне фото: Ольга Барсукова
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде хмарною, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень буде достатньо комфортною, проте вночі очікується значне похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 вересня

За прогнозом синоптиків, у суботу лише в Криму місцями можливий невеликий дощ, подекуди з грозою. На решті території країни без опадів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Вночі ж варто очікувати лише на +10 °C до +15 °C, у південній частині до +19 °C. 

Водночас в Карпатах вночі +8...+13 °C, а вдень +17...+22 °C.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

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Погода в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

7 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Пожежна небезпека в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 7 вересня

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні вдень буде тепла погода з ясним небом та відсутністю опадів.

Повітря прогріється максимально до позначок +24...+28 °C, проте, вночі вже буде помітно прохолодніше +12...+17 °C.

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Карта температур. Фото: Ventusky

Також, за словами синоптика, Україну на вихідних накриє антициклон. Він принесе суху погоду, але на півдні можливі невеличкі опади.

Окрім того, на півдні та сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

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Карта дощів. Фото: Ventusky

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