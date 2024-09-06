Прогноз погоди в Україні 7 вересня

Погодні гойдалки — синоптики попередили про різке падіння температури завтра
Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде хмарною, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень буде достатньо комфортною, проте вночі очікується значне похолодання.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 7 вересня
За прогнозом синоптиків, у суботу лише в Криму місцями можливий невеликий дощ, подекуди з грозою. На решті території країни без опадів.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Вночі ж варто очікувати лише на +10 °C до +15 °C, у південній частині до +19 °C.
Водночас в Карпатах вночі +8...+13 °C, а вдень +17...+22 °C.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Попередження про пожежну небезпеку
7 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 7 вересня
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні вдень буде тепла погода з ясним небом та відсутністю опадів.
Повітря прогріється максимально до позначок +24...+28 °C, проте, вночі вже буде помітно прохолодніше +12...+17 °C.
Також, за словами синоптика, Україну на вихідних накриє антициклон. Він принесе суху погоду, але на півдні можливі невеличкі опади.
Окрім того, на півдні та сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
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