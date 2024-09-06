Прогноз погоди в Україні на завтра 7 вересня від синоптиків

Сильний вітер. Ілюстративне фото: shutterstock

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде хмарною, але без опадів. Натомість очікуються сильні пориви вітру, до 15-20 м/с, на півдні, та пожежна небезпека майже у всіх областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 вересня

За прогнозом синоптиків, завтра лише у Криму місцями можливий невеликий дощ, а подекуди гроза. На інших територіях без опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 °C до +15 °C, у південній частині до +19 °C. Вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Водночас в Карпатах вночі +8...+13 °C, а вдень +17...+22 °C.

Погода в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 7 вересня

У Києві та області 7 вересня також переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер східний 7-12 м/с.

Температура повітря:

у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +25...27 °C.

в області вночі +10...+15 °C, вдень +23...+28 °C.

Пожежна небезпека 7 вересня

Водночас синоптики попереджають, що 7 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.