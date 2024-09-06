Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Сильний вітер та небезпека — в Укргідрометцентрі назвали області, де завтра зміниться погода arrow

Сильний вітер та небезпека — в Укргідрометцентрі назвали області, де завтра зміниться погода

6 вересня 2024 17:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 7 вересня від синоптиків
Сильний вітер. Ілюстративне фото: shutterstock
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде хмарною, але без опадів. Натомість очікуються сильні пориви вітру, до 15-20 м/с, на півдні, та пожежна небезпека майже у всіх областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода в Україні 7 вересня

За прогнозом синоптиків, завтра лише у Криму місцями можливий невеликий дощ, а подекуди гроза. На інших територіях без опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 °C до +15 °C, у південній частині до +19 °C. Вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Водночас в Карпатах вночі +8...+13 °C, а вдень +17...+22 °C.

погода в Україні 7 вересня
Погода в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 7 вересня

У Києві та області 7 вересня також переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер східний 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +25...27 °C.
  • в області вночі +10...+15 °C, вдень +23...+28 °C.

Пожежна небезпека 7 вересня

Водночас синоптики попереджають, що 7 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека в Україні 7 вересня
Пожежна небезпека в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр пожежна небезпека синоптик прогноз погоди вітер спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 В Одеській області чоловік відмовився проходити ВЛК — як його покарав суд

21:06 Росія готує новий потужний удар по українській енергетиці, — Шмигаль

21:03 Порушення військового обліку — коли настає кримінальна відповідальність

21:02 Лубінець відреагував на відео з побиттям чоловіка працівниками ТЦК у Харкові — деталі скандалу

21:01 Українка Людмила Кіченок виграла US Open

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

20:43 Трубін не захотів називати Україну фаворитом Ліги націй — до чого готуватись команді

20:37 Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK

20:34 Виділив 25 млн на дорогу до готелю свого батька — голова ЛОВА відреагував на скандал

20:25 Погодні гойдалки — синоптики попередили про різке падіння температури завтра

21:13 В Одеській області чоловік відмовився проходити ВЛК — як його покарав суд

21:06 Росія готує новий потужний удар по українській енергетиці, — Шмигаль

21:03 Порушення військового обліку — коли настає кримінальна відповідальність

21:02 Лубінець відреагував на відео з побиттям чоловіка працівниками ТЦК у Харкові — деталі скандалу

21:01 Українка Людмила Кіченок виграла US Open

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:43 Трубін не захотів називати Україну фаворитом Ліги націй — до чого готуватись команді

20:37 Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK

20:34 Виділив 25 млн на дорогу до готелю свого батька — голова ЛОВА відреагував на скандал

20:25 Погодні гойдалки — синоптики попередили про різке падіння температури завтра

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги