Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 сентября от синоптиков

Сильный ветер. Иллюстративное фото: shutterstock

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет облачной, но без осадков. Вместо этого ожидаются сильные порывы ветра, до 15-20 м/с, на юге, и пожарная опасность почти во всех областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 сентября

По прогнозу синоптиков, завтра только в Крыму местами возможен небольшой дождь, а иногда гроза. На других территориях без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 °C, в южной части до +19 °C. Уже днем столбики термометров поднимутся до +23...+28°C. В то же время в Карпатах ночью +8...+13 °C, а днем +17...+22 °C.

Погода в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 7 сентября

В Киеве и области 7 сентября также будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Киеве ночью +12...+14 °C, днем +25...27 °C.

в области ночью +10...+15 °C, днем +23...+28 °C.

Пожарная опасность 7 сентября

В то же время синоптики предупреждают, что 7 сентября в Украине кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности.