Прогноз погоды на завтра 8 сентября от синоптика Наталки Диденко.

Киевляне на улице в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В Украине 8 сентября ожидается солнечная и теплая погода с температурой +24...+28°C. На юге и Днепропетровской области возможны дожди, а в южных регионах ожидаются штормовые порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .

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Прогноз погоды на 8 сентября от Наталки Диденко.

Синоптик отметила, что в воскресенье 8 сентября в Украине ожидается солнечная и теплая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +24...+28°C.

Ночью уже нужно готовиться к более прохладной температуре — +12...+18 °C.

В целом на территории Украины будет сухая погода, однако на юге и на Днепропетровщине местами возможны дожди.

Температурная карта на 8 сентября. Фото: Метеопост

В южных регионах возможны штормовые порывы восточного ветра.

В Киеве завтра ожидается ясная теплая погода. Воздух прогреется до +26°C.