Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 16 липня — де пройдуть прохолодні дощі

Пік задушливої спеки та прохолодні зливи — синоптики назвали області, які освіжать дощі
Погода в Україні у вівторок, 16 липня, буде надзвичайно спекотною, однак до низки областей все ж завітають грозові дощі. Зокрема опади прогнозують у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, а ввечері й Київській, Житомирській та інших областях. Також синоптики попередають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже по всій території країни. Температура повітря становитиме +39 °C, а подекуди сягне +41 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 16 липня
"Вночі у західних, вдень і північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.
Температура повітря:
- вночі +19...+24 °C, на півдні до +27 °C;
- вдень +35...+39 °C, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +40...+41 °C, у західних областях +30...+34 °C, подекуди +35...+36 °C;
- у Карпатах вночі +16...+21 °C, вдень +25...+30 °C;
- у Києві вночі +22...+24 °C, вдень +35...+37 °C.
Попередження про пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській області 16-18 липня. Можливе виникнення та розповсюдження пожежі у разі відкритого вогню.
Також про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 16-18 липня синоптики попереджають й інші області, крім західних. Зберігається висока ймовірність займання пожежі, якщо буде відкритий вогонь.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 липня
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 16 липня температура повітря в Україні очікується +33...+39 °C, а подекуди до +40...+42 °C. На заході дещо менше — +31...+34 °C, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 °C.
Також синоптикиня попереджає про грозові дощі на заході, а ввечері місцями в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря. Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", — зазначила Діденко.
Фахівчиня додала, що в Києві серйозного дощу чекати не варто. Температура повітря в столиці підвищиться до +35...+37 °C.
Наслідки аномальної спеки в Україні
Нагадаємо, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, у четвер, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.
Згодом одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка. Інцидент потрапив на відео.
Додамо, що в неділю, 14 липня, грозова злива накоїла лиха у Львівській області. По місту без упину били блискавки, через що сталися пожежі та знеструмлення. В області негода спричинила відключення електромереж у різних районах.
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