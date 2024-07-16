Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 16 липня — де пройдуть прохолодні дощі

Дівчата гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 16 липня, буде надзвичайно спекотною, однак до низки областей все ж завітають грозові дощі. Зокрема опади прогнозують у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, а ввечері й Київській, Житомирській та інших областях. Також синоптики попередають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже по всій території країни. Температура повітря становитиме +39 °C, а подекуди сягне +41 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 16 липня

"Вночі у західних, вдень і північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

вночі +19...+24 °C , на півдні до +27 °C;

, на півдні до +27 °C; вдень +35...+39 °C , у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +40...+41 °C , у західних областях +30...+34 °C, подекуди + 35...+36 °C ;

, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях , у західних областях +30...+34 °C, подекуди + ; у Карпатах вночі +16...+21 °C, вдень +25...+30 °C;

у Києві вночі +22...+24 °C, вдень +35...+37 °C.

Погода в Україні на вівторок, 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській області 16-18 липня. Можливе виникнення та розповсюдження пожежі у разі відкритого вогню.

Пожежна небезпека в Київській області 16-18 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 16-18 липня синоптики попереджають й інші області, крім західних. Зберігається висока ймовірність займання пожежі, якщо буде відкритий вогонь.

Пожежна небезпека в Україні в четвер, 18 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 липня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 16 липня температура повітря в Україні очікується +33...+39 °C, а подекуди до +40...+42 °C. На заході дещо менше — +31...+34 °C, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 °C.

Також синоптикиня попереджає про грозові дощі на заході, а ввечері місцями в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Прогноз температури повітря в Україні на вівторок, 16 липня. Фото: meteopost.com

"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря. Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", — зазначила Діденко.

Фахівчиня додала, що в Києві серйозного дощу чекати не варто. Температура повітря в столиці підвищиться до +35...+37 °C.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Наслідки аномальної спеки в Україні

Нагадаємо, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, у четвер, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Згодом одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка. Інцидент потрапив на відео.

Додамо, що в неділю, 14 липня, грозова злива накоїла лиха у Львівській області. По місту без упину били блискавки, через що сталися пожежі та знеструмлення. В області негода спричинила відключення електромереж у різних районах.