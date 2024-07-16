Прогноз погоды в Украине на сегодня, 16 июля — где пройдут прохладные дожди

Девушки гуляют под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 16 июля, будет чрезвычайно жаркой, однако в ряд областей все же придут грозовые дожди. В частности, осадки прогнозируют во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, а вечером и Киевской, Житомирской и других областях. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей территории страны. Температура воздуха будет составлять +39 °C, а иногда достигнет +41 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 16 июля

"Ночью в западных, днем и северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

ночью +19...+24 °C , на юге до +27 °C;

, на юге до +27 °C; днем +35...+39 °C , в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях +40...+41 °C , в западных областях +30...+34 °C, кое-где +35...+36 °C ;

, в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях , в западных областях +30...+34 °C, ; в Карпатах ночью +16...+21 °C, днем +25...+30 °C;

в Киеве ночью +22...+24 °C, днем +35...+37 °C.

Погода в Украине во вторник, 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 16-18 июля. Возможно возникновение и распространение пожара при открытом огне.

Пожарная опасность в Киевской области 16-18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Также о чрезвычайном уровне пожарной опасности 16-18 июля синоптики предупреждают и другие области, кроме западных. Сохраняется высокая вероятность возгорания, если будет открыт огонь.

Пожарная угроза в Украине в четверг, 18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 июля

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 16 июля температура воздуха в Украине ожидается +33...+39 °C, а местами до +40...+42 °C. На западе несколько меньше — +31...+34 °C, местами в Закарпатье и Черновицкой области до +35 °C.

Также синоптик предупреждает о грозовых дождях на западе, а вечером местами в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Прогноз температуры воздуха в Украине на вторник, 16 июля. Фото: meteopost.com

"Большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого, а точнее, пересушенного воздуха. Антициклонический характер погоды в Украине и дальше блокирует свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы из Атлантики", — отметила Диденко.

Специалист добавила, что в Киеве серьезного дождя ждать не стоит. Температура воздуха в столице повысится до +35...+37 °C.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Діденко

Последствия аномальной жары в Украине

Напомним, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются мощные отклонения температуры воздуха. Так, в четверг, 11 июля, наиболее жарко за долгое время и по сравнению с другими областями было на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Впоследствии сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль. Инцидент попал на видео.

Добавим, что в воскресенье, 14 июля, грозовой ливень натворил беды во Львовской области. По городу непрерывно били молнии, из-за чего произошли пожары и обесточивание. В области непогода вызвала отключение электросетей в разных районах.