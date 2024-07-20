Прогноз погоди 21 липня — синоптик Діденко прогнозує дощі

Дощ у місті. Фото: Інфосіті

У неділю, 21 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Проте деякі регіони залишаться під впливом високої температури повітря.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 21 липня

Синоптик попередила українців, що 21 липня в західних областях пройдуть локальні дощі з грозами.

Жителям західних та північних областей варто очікувати на комфортні +25...+29 °C. Таку ж температуру прогнозують і на Вінниччині.

Водночас спека все ще триватиме у південній частині України. Там очікується найвища температура повітря, +34...+36 °C. На сході теж спекотно, +31...+34 °C .

"У центральній частині України значною мірою гаряче, але без надзвичайності, +29...+32 °C, у Дніпрі з районами до +34 °C", — повідомила Діденко.

Температурна карта: ventusky.com

Погода у Києві на 21 липня

У Києві 21 липня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 °C.

Карта температури ventusky.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко у Facebook

Нагадаємо, Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.