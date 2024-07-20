Прогноз погоди 21 липня — синоптик Діденко прогнозує дощі

Похолодання з дощами — народний синоптик Діденко назвала регіони, які залишить спека
У неділю, 21 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Проте деякі регіони залишаться під впливом високої температури повітря.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні на 21 липня
Синоптик попередила українців, що 21 липня в західних областях пройдуть локальні дощі з грозами.
Жителям західних та північних областей варто очікувати на комфортні +25...+29 °C. Таку ж температуру прогнозують і на Вінниччині.
Водночас спека все ще триватиме у південній частині України. Там очікується найвища температура повітря, +34...+36 °C. На сході теж спекотно, +31...+34 °C .
"У центральній частині України значною мірою гаряче, але без надзвичайності, +29...+32 °C, у Дніпрі з районами до +34 °C", — повідомила Діденко.
Погода у Києві на 21 липня
У Києві 21 липня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 °C.
Нагадаємо, Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.
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