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Похолодание с дождями — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые оставит жара

20 июля 2024 15:19
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды 21 июля — синоптик Диденко прогнозирует дожди.
Дождь в городе. Фото: Инфосити
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 21 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Однако некоторые регионы останутся под влиянием высокой температуры воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 21 июля

Синоптик предупредила украинцев, что 21 июля в западных областях пройдут локальные дожди с грозами.

Жителям западных и северных областей следует ожидать комфортных +25...+29 °C. Такую же температуру прогнозируют и в Винницкой области.

В то же время жара все еще будет продолжаться в южной части Украины. Там ожидается высокая температура воздуха, +34...+36 °C. На востоке тоже жарко, +31...+34 °C.

"В центральной части Украины в значительной степени жарко, но не сильно, +29...+32 °C, в Днепре местами до +34 °C", — сообщила Диденко.

Погода в Украине 21 июля
Температурная карта: ventusky.com

Погода в Киеве на 21 июля

В Киеве 21 июля прогнозируют сухую и солнечную погоду с температурой воздуха около +28 °C.

Температурная карта
Карта температуры ventusky.com
Народний синоптик
Прогноз погоды от Натальи Диденко в Facebook

Напомним, Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

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