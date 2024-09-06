Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

6 сентября 2024 11:36
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 6 сентября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у мужчины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 6 сентября, на Земле возможна слабая магнитная буря. По классификации она относится к уровню G1 и может повлиять на работу энергосистем и здоровье людей и животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 6 сентября

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне, на Солнце произошло 11 вспышек класса С, а также пять вспышек М-класса, наибольшей из которых является М1,2.

Вспышки Солнца М-класса являются средними из больших. В частности, вспышка М1,2 может спровоцировать радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет на тихом или нестабильном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Магнитные бури
Пожилая женщина страдает от мигрени. Фото: Pexels

Солнечная активность на 6 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 5 %
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%
  • Количество солнечных пятен – 108.

Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье

Магнитные бури, особенно мощные, несут серьезные риски для здоровья человека. В частности, растет риск развития сердечно-сосудистых и ветего-сосудистых заболеваний.

Врачи назвали способы, как облегчить свое состояние , если магнитные бури оказывают негативное влияние на здоровье.

  • пейте меньше напитков, содержащих кофеин;
  • не злоупотребляйте табаком и алкоголем;
  • избегайте стрессовых ситуаций;
  • соблюдайте режим дня;
  • не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе;
  • питайтесь регулярно и употребляйте больше овощей и легких блюд;
  • отложите дела, требующие больших физических и психологических усилий;
  • не ложитесь спать поздно и соблюдайте режим сна не менее 7-8 часов.

Также важные новости дня по теме:

космос Солнце магнитные бури прогнозы головная боль плохое самочувствие Земля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования