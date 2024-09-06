Магнитные бури 6 сентября — прогноз для метеозависимых

Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 6 сентября, на Земле возможна слабая магнитная буря. По классификации она относится к уровню G1 и может повлиять на работу энергосистем и здоровье людей и животных.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 сентября
За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне, на Солнце произошло 11 вспышек класса С, а также пять вспышек М-класса, наибольшей из которых является М1,2.
Вспышки Солнца М-класса являются средними из больших. В частности, вспышка М1,2 может спровоцировать радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет на тихом или нестабильном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 6 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5 %
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%
- Количество солнечных пятен – 108.
Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье
Магнитные бури, особенно мощные, несут серьезные риски для здоровья человека. В частности, растет риск развития сердечно-сосудистых и ветего-сосудистых заболеваний.
Врачи назвали способы, как облегчить свое состояние , если магнитные бури оказывают негативное влияние на здоровье.
- пейте меньше напитков, содержащих кофеин;
- не злоупотребляйте табаком и алкоголем;
- избегайте стрессовых ситуаций;
- соблюдайте режим дня;
- не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе;
- питайтесь регулярно и употребляйте больше овощей и легких блюд;
- отложите дела, требующие больших физических и психологических усилий;
- не ложитесь спать поздно и соблюдайте режим сна не менее 7-8 часов.
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