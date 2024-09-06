Магнитные бури 6 сентября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

В пятницу, 6 сентября, на Земле возможна слабая магнитная буря. По классификации она относится к уровню G1 и может повлиять на работу энергосистем и здоровье людей и животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 сентября

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне, на Солнце произошло 11 вспышек класса С, а также пять вспышек М-класса, наибольшей из которых является М1,2.

Вспышки Солнца М-класса являются средними из больших. В частности, вспышка М1,2 может спровоцировать радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет на тихом или нестабильном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Пожилая женщина страдает от мигрени. Фото: Pexels

Солнечная активность на 6 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5 %

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%

Количество солнечных пятен – 108.

Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье

Магнитные бури, особенно мощные, несут серьезные риски для здоровья человека. В частности, растет риск развития сердечно-сосудистых и ветего-сосудистых заболеваний.

Врачи назвали способы, как облегчить свое состояние , если магнитные бури оказывают негативное влияние на здоровье.