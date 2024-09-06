Магнітні бурі 6 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

У п'ятницю, 6 вересня, на Землі можлива слабка магнітна буря. За класифікацією вона належить до рівня G1 і може вплинути на роботу енергосистем та навіть здоров'я людей та тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 вересня

Впродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні, на Сонці сталося 11 спалахів класу С, а також п'ять спалахів М-класу, найбільшим з яких є М1,2.

Спалахи Сонця М-класу є середніми з великих. Зокрема, спалах М1,2 може спровокувати радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде на тихому або нестабільному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Літня жінка страждає від мігрені. Фото: Pexels

Сонячна активність на 6 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%

Кількість сонячних плям – 108.

Як знизити вплив магнітних бур на своє здоров'я

Магнітні бурі, особливо потужні, несуть серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, росте ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.

Лікарі назвали способи, як полегшити свій стан, якщо магнітні бурі негативно впливають на здоров'я.