Магнітні бурі 6 вересня — прогноз для метеозалежних

Самопочуття може погіршитись — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п'ятницю, 6 вересня, на Землі можлива слабка магнітна буря. За класифікацією вона належить до рівня G1 і може вплинути на роботу енергосистем та навіть здоров'я людей та тварин.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 6 вересня
Впродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні, на Сонці сталося 11 спалахів класу С, а також п'ять спалахів М-класу, найбільшим з яких є М1,2.
Спалахи Сонця М-класу є середніми з великих. Зокрема, спалах М1,2 може спровокувати радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде на тихому або нестабільному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 6 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
- Кількість сонячних плям – 108.
Як знизити вплив магнітних бур на своє здоров'я
Магнітні бурі, особливо потужні, несуть серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, росте ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.
Лікарі назвали способи, як полегшити свій стан, якщо магнітні бурі негативно впливають на здоров'я.
- пийте менше напоїв, що містять кофеїн;
- не зловживайте тютюном та алкоголем;
- уникайте стресових ситуацій;
- дотримуйтесь режиму дня;
- не нехтуйте прогулянками на свіжому повітрі;
- харчуйтесь регулярно та вживайте більше овочів та легких страв;
- відкладіть справи, які вимагають великих фізичних та психологічних зусиль;
- не лягайте спати пізно та притримуйтесь режиму сну щонайменше 7-8 годин.
Читайте Новини.LIVE!