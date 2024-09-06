Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Самопочуття може погіршитись — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Самопочуття може погіршитись — прогноз магнітних бур на сьогодні

6 вересня 2024 11:36
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 6 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 6 вересня, на Землі можлива слабка магнітна буря. За класифікацією вона належить до рівня G1 і може вплинути на роботу енергосистем та навіть здоров'я людей та тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 вересня

Впродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні, на Сонці сталося 11 спалахів класу С, а також п'ять спалахів М-класу, найбільшим з яких є М1,2.

Спалахи Сонця М-класу є середніми з великих. Зокрема, спалах М1,2 може спровокувати радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм. 

Геомагнітне поле буде на тихому або нестабільному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі
Літня жінка страждає від мігрені. Фото: Pexels

Сонячна активність на 6 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
  • Кількість сонячних плям – 108.

Як знизити вплив магнітних бур на своє здоров'я

Магнітні бурі, особливо потужні, несуть серйозні ризики для здоров'я людини. Зокрема, росте ризик розвитку серцево-судинних та ветего-судинних захворювань.

Лікарі назвали способи, як полегшити свій станякщо магнітні бурі негативно впливають на здоров'я.

  • пийте менше напоїв, що містять кофеїн;
  • не зловживайте тютюном та алкоголем;
  • уникайте стресових ситуацій;
  • дотримуйтесь режиму дня;
  • не нехтуйте прогулянками на свіжому повітрі;
  • харчуйтесь регулярно та вживайте більше овочів та легких страв;
  • відкладіть справи, які вимагають великих фізичних та психологічних зусиль;
  • не лягайте спати пізно та притримуйтесь режиму сну щонайменше 7-8 годин.

Також важливі новини дня по темі:

космос Сонце магнітні бурі прогнози головний біль погане самопочуття Земля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:01 Карпати та Кривбас оформили перехід трьох легіонерів

15:59 Трагедія у Львові — керівник загиблої Ярини Базилевич прокоментував смерть дівчини

15:55 Канада анонсувала новий пакет допомоги для України — що передадуть

15:52 Одеських модників залишили без Guccі й Armani — що сталося

15:45 Повістки в 2024 році — як підтверджується вручення

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:40 У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто

15:28 Умєров перед Рамштайном зустрівся з Остіном та Брауном — про що говорили

15:28 Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини на базі "Рамштайн"

15:26 Новоросійськ є останнім форпостом Чорноморського флоту РФ — ВМС про дронову атаку на порт

15:07 Остін заінтригував новим спільним проєктом України та США — подробиці

16:01 Карпати та Кривбас оформили перехід трьох легіонерів

15:59 Трагедія у Львові — керівник загиблої Ярини Базилевич прокоментував смерть дівчини

15:55 Канада анонсувала новий пакет допомоги для України — що передадуть

15:52 Одеських модників залишили без Guccі й Armani — що сталося

15:45 Повістки в 2024 році — як підтверджується вручення

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:40 У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто

15:28 Умєров перед Рамштайном зустрівся з Остіном та Брауном — про що говорили

15:28 Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини на базі "Рамштайн"

15:26 Новоросійськ є останнім форпостом Чорноморського флоту РФ — ВМС про дронову атаку на порт

15:07 Остін заінтригував новим спільним проєктом України та США — подробиці

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги