Прогноз погоды в Украине 6 июля — в Укргидрометцентре предупредили о сильной жаре

Жаркая погода. Фото: expert.in.ua

Завтра, 6 июля, погода в Украине будет преимущественно облачной, в некоторых регионах ожидаются дожди. В то же время, метеорологи предупреждают о жаре в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 июля

Ночью в большинстве регионов Украины облачно и без осадков. Лишь в Сумской и Восточной областях ночью местами ожидается небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно северный, на западе страны юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью в большинстве регионов будет колебаться в пределах +11...+16°C, днем +23...+28°C. На юге и востоке страны ночью ожидается от +18...+23°C, днем +27...+32°C. В Карпатах ночью предполагается +7...+12°C, днем — +19...+24°C.

Прогноз погоды на 6 июля. Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 6 июля

В области будет небольшая облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +11...+16°C по Цельсию, днем ожидается +23...+28°C. В Киеве ночная температура будет составлять +13...+15°C, а днем поднимется +24...+26°C.

Погода в Украине 8-15 июля

В течение 11-15 июля в большинстве областей будет сильная жара. Максимальная температура днем ​​будет +35...+38 °C. В южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами чрезвычайная жара +40...+41 °C.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким , поскольку воздух прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.