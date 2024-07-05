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Сильна спека та грози — синоптики попередили про перепад температури у погоді на завтра

5 липня 2024 20:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 6 липня — в Укргідрометцентрі попередили про сильну спеку
Спекотна погода. Фото: expert.in.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 липня, погода в Україні буде переважно хмарною, у деяких регіонах очікуються дощі. Водночас метеорологи попереджають про спеку в деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 липня

Вночі у більшості регіонів України буде хмарно та без опадів. Лише у Сумській та східних областях вночі місцями очікується невеликий дощ.

Вітер буде переважно північний, на заході країни південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі у більшості регіонів коливатиметься в межах  +11...+16 °C, вдень — +23...+28 °C. На півдні та сході країни вночі очікується від +18...+23 °C, вдень — +27...+32 °C. В Карпатах вночі передбачається +7...+12 °C, вдень — +19...+24 °C.

 

прогноз погоди
Прогноз погоди на 6 липня. Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода на Київщині 6 липня

В області буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C , вдень очікується +23...+28 °C. У Києві нічна температура складатиме +13...+15 °C, а вдень підніметься +24...+26 °C.

Погода в Україні 8-15 липня

Впродовж 11-15 липня у більшості областей буде сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме +35...+38 °C. У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека +40...+41 °C.

 

 

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним, оскільки повітря прогріється до +35 °С, натомість опадів майже не очікується.

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