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Сильные порывы ветра и локальные дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

8 сентября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут под сильным ветром. Фото иллюстративное: PA
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине сегодня в воскресенье, 8 сентября, будет немного облачной. На крайнем юге местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 8 сентября

Погода в Украине 8 сентября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, однако днем на юго-востоке его порывы местами будут достигать 15–18 м/с. Температура ночью будет составлять +8...+13 °С, а в южных областях и на Закарпатье +13...+18 °С. Днем будет +23...+28 °С.

Карта температур на 8 сентября
Карта температур в Украине по состоянию на 8 сентября

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость преимущественно юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью снизится до +8...+13 °С. Днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +11...+13 °С, а днем поднимутся до +25...+27 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине на 8 сентября
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В воскресенье, 8 сентября, по всей территории Украины, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в течение дня будет солнечно и тепло +24...+28 °С. Ночью ожидается свежесть, даже прохлада: +12...+18 °С.

"Доминировать будет сухая погода, только на юге и в Днепропетровской области возможны локальные дожди. Восточный ветер в южной части Украины будет достигать сильных порывов", — сообщает Диденко.

В Киеве ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха до +26 °С. 

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