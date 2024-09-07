Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности arrow

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности

7 сентября 2024 17:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 8 сентября
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 8 сентября, ожидается облачная погода. В большинстве областей день пройдет без осадков, однако в некоторых пройдет кратковременный дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 8 сентября

В Украине завтра будет облачно без осадков, однако на крайнем юге местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ожидается преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Днем на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет +8...+13 °С, днем +23...+28° С. В южной части и в Закарпатье — +13 ... +18 °С.

null
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 8 сентября

В Киевской области завтра будет облачно без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температуру воздуха ночью прогнозируют +8...+13 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +11...+13 °С, днем +25...27 °С.

Также важные новости дня по теме:

Укргидрометцентр осень сентябрь прогнозы прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:40 В КГВА предположили, что целью "шахедов" могла быть Верховная Рада

17:39 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности

17:26 Выезд за границу — какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени

17:23 Великобритания продолжила обучение украинских военных, — СМИ

17:23 В ISW выяснили, чем Россия рассчиталась с Ираном за передачу ракет "Зульфикар"

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:13 Скандал на кинофестивале — Украина требует отменить показ российского фильма в Торонто

17:08 Украинец завоевал историческую медаль в Париже-2024 — о чем речь

17:07 В ЦПД заявили об уничтожении состава корейских ракет на территории РФ

17:01 На Одесчине спасли едва не выпавшего из окна ребенка

17:00 Военный аналитик допустил, когда США позволят Украине бить вглубь РФ

17:40 В КГВА предположили, что целью "шахедов" могла быть Верховная Рада

17:39 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности

17:26 Выезд за границу — какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени

17:23 Великобритания продолжила обучение украинских военных, — СМИ

17:23 В ISW выяснили, чем Россия рассчиталась с Ираном за передачу ракет "Зульфикар"

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:13 Скандал на кинофестивале — Украина требует отменить показ российского фильма в Торонто

17:08 Украинец завоевал историческую медаль в Париже-2024 — о чем речь

17:07 В ЦПД заявили об уничтожении состава корейских ракет на территории РФ

17:01 На Одесчине спасли едва не выпавшего из окна ребенка

17:00 Военный аналитик допустил, когда США позволят Украине бить вглубь РФ

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования