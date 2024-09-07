Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 8 сентября

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 8 сентября, ожидается облачная погода. В большинстве областей день пройдет без осадков, однако в некоторых пройдет кратковременный дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 8 сентября

В Украине завтра будет облачно без осадков, однако на крайнем юге местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ожидается преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Днем на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет +8...+13 °С, днем +23...+28° С. В южной части и в Закарпатье — +13 ... +18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 8 сентября

В Киевской области завтра будет облачно без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температуру воздуха ночью прогнозируют +8...+13 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +11...+13 °С, днем +25...27 °С.