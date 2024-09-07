Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 8 вересня

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 8 вересня, очікується хмарна погода. Водночас у переважній більшості областей день пройде без опадів, однак у деяких пройде короткочасний дощ.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 8 вересня

В Україні завтра буде невелика хмарність без опадів, однак на крайньому півдні місцями буде короткочасний дощ та гроза.

Очікується переважно південно-східний вітер, 5-10 м/с. А вдень на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +8...+13 °С, вдень +23...+28 °С. У південній частині та на Закарпатті — +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 вересня

У Київській області завтра буде невелика хмарність без опадів. Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температуру повітря вночі прогнозують +8...+13 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +11...+13 °С, вдень +25...27 °С.