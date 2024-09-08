Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть під сильним вітром. Фото ілюстративне: PA

Погода в Україні сьогодні в неділю, 8 вересня, буде трохи хмарною. На крайньому півдні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 7 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 8 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак удень на південному сході його пориви місціми сягатимуть 15–18 м/с. Температура вночі становитиме +8...+13 °С, а в південних областях і на Закарпатті +13...+18 °С. Удень буде +23...+28 °С.

Карта температур в Україні станом на 8 вересня

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість переважно південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі знизиться до +8...+13 °С. Удень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +11...+13 °С, а вдень піднімуться до +25...+27 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У неділю, 8 вересня, по всій території Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей і Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, упродовж дня буде сонячно та тепло, +24...+28 °С. Уночі очікується свіжість, навіть прохолода: +12...+18 °С.

"Домінуватиме суха погода, лише на півдні та на Дніпропетровщині можливі локальні дощі. Східний вітер у південній частині України досягатиме сильних поривів", — повідомляє Діденко.

У Києві передбачається ясна тепла погода з температурою повітря до +26 °С.