Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик Диденко ответила, будут ли морозы в Украине завтра

Синоптик Диденко ответила, будут ли морозы в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:26
Погода в Украине на 27 февраля — что прогнозируют
Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 февраля, по Украине ожидается довольно низкая температура воздуха. Повсюду будут морозы — температура опустится до -6 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні на 27 лютого
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 27 февраля

По прогнозам Диденко, завтра большинство континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную.

Итак, в пятницу в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Однако температура воздуха ожидается довольно низкая.

Ближайшей ночью — -1...-6 °С. Завтра днем от -2 °С до +4 °С. На юге и западе +2...+6 °С.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ночью до -4 °С, завтра днем около 0 °С.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до календарной весны осталось несколько дней. Однако пока погода в Украине побудет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы".

Прогноз погоди на 27 лютого
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие дни

На сегодня, 26 февраля, Укргидрометцентр прогнозирует облачность и местами мокрый снег. В течение суток ожидается -2...+3 °С.

Также синоптики предупреждали, что сегодня в Украине ожидаются осадки и морозы до -10 °С. Синоптики также прогнозируют на сегодня гололедицу на дорогах.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ожидать потепления и настоящую весну.

похолодание потепление весна Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации