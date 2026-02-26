Погода в Украине на 27 февраля — что прогнозируют

Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 февраля, по Украине ожидается довольно низкая температура воздуха. Повсюду будут морозы — температура опустится до -6 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 27 февраля

По прогнозам Диденко, завтра большинство континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную.

Итак, в пятницу в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Однако температура воздуха ожидается довольно низкая.

Ближайшей ночью — -1...-6 °С. Завтра днем от -2 °С до +4 °С. На юге и западе +2...+6 °С.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ночью до -4 °С, завтра днем около 0 °С.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до календарной весны осталось несколько дней. Однако пока погода в Украине побудет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы".

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие дни

На сегодня, 26 февраля, Укргидрометцентр прогнозирует облачность и местами мокрый снег. В течение суток ожидается -2...+3 °С.

Также синоптики предупреждали, что сегодня в Украине ожидаются осадки и морозы до -10 °С. Синоптики также прогнозируют на сегодня гололедицу на дорогах.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ожидать потепления и настоящую весну.