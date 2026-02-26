Погода в Украине на 27 февраля — что прогнозируют

Синоптик Диденко ответила, будут ли морозы в Украине завтра
Завтра, 27 февраля, по Украине ожидается довольно низкая температура воздуха. Повсюду будут морозы — температура опустится до -6 °С.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине на 27 февраля
По прогнозам Диденко, завтра большинство континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную.
Итак, в пятницу в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Однако температура воздуха ожидается довольно низкая.
Ближайшей ночью — -1...-6 °С. Завтра днем от -2 °С до +4 °С. На юге и западе +2...+6 °С.
В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ночью до -4 °С, завтра днем около 0 °С.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до календарной весны осталось несколько дней. Однако пока погода в Украине побудет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы".
Какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие дни
На сегодня, 26 февраля, Укргидрометцентр прогнозирует облачность и местами мокрый снег. В течение суток ожидается -2...+3 °С.
Также синоптики предупреждали, что сегодня в Украине ожидаются осадки и морозы до -10 °С. Синоптики также прогнозируют на сегодня гололедицу на дорогах.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ожидать потепления и настоящую весну.
