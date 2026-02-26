Відео
Синоптик Діденко дала невтішний прогноз погоди на завтра

Синоптик Діденко дала невтішний прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:26
Прогноз погоди в Україні на 27 лютого від Діденко
Люди йдуть містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 лютого, по Україні очікується переважно суха погода. Однак вночі температура повітря опуститься до -6 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.


Погода в Україні на 27 лютого
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 27 лютого

За прогнозами Діденко, завтра більшість континентальної Європи, включно з Україною, опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху погоду і подекуди навіть сонячну.

Отже, у п'ятницю в Україні переважатиме суха повітряна маса. Однак температура повітря очікується доволі низька.

Найближчої ночі — -1...-6 °С. Завтра вдень від -2 °С до +4 °С. На півдні та заході +2...+6 °С.

У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Вночі до -4 °С, завтра вдень близько 0 °С.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що до календарної весни лишилося декілька днів. Проте поки що погода в Україні побуде стриманою: вночі невеликі "мінуси", вдень близько нуля чи незначні "плюси".

Прогноз погоди на 27 лютого
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Яку погоду прогнозують синоптики на найближчі дні

На сьогодні, 26 лютого, Укргідрометцентр прогнозує хмарність та подекуди мокрий сніг. Упродовж доби очікується -2...+3 °С.

Також синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікуються опади та морози до -10 °С. Синоптики також прогнозують на сьогодні ожеледицю на дорогах.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли в Україні очікувати потепління та справжню весну.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
