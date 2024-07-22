Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 23 июля, от Укргидрометцентра

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Во вторник, 23 июля, погода в Украине будет преимущественно облачная, в некоторых регионах ожидаются дожди. Утренние температуры будут около +19 °C, но к обеду температура значительно увеличится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 июля

В Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Только в восточных, Сумской, а также в западных и Житомирской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно северным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14 °C до +19 °C, днем от +25 °C до +30 °C; в южных регионах ночью ожидается +19...+24 °C, днем — +29...+34 °C.

Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 июля

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, а днем +25...+30 °C. В Киеве ночью будет +17...+19 °C, а днем +27...+29 °C.

Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народная синоптика Наталья Диденко предупредила, что в северных областях Украины уже на этой неделе ожидается похолодание. В четверг, 25 июля, столбики термометров в северных областях опустятся до +25 °С.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.