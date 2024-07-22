Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра, 23 липня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

У вівторок, 23 липня, погода в Україні буде переважно хмарною, у деяких регіонах очікуються дощі. Ранкові температури будуть близько +19 °C, але до обіду температура значно зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 липня

В Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у східних, Сумській, а також в західних і Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде переважно північним зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 14 °C до 19 °C, удень — від 25 °C до 30 °C; у південних регіонах вночі очікується +19...+24 °C, удень — +29...+34 °C.

Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 липня

В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, а вдень +25...+30 °C. У Києві вночі буде +17...+19 °C, а вдень +27...+29 °C.

Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в північних областях України вже цього тижня очікується похолодання. У четвер, 25 липня, стовпчики термометрів у північних областях опустяться до +25 °С.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C.