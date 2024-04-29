Погода в Украине в понедельник, 29 апреля — прогноз от синоптиков

Люди гуляют в весеннем парке. Фото иллюстративное: КГГА

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, будет с небольшой облачностью. В юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, днем иногда с грозами. На остальных территориях без осадков.

Об этом 28 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер будет дуть с северо-востока, а в западных областях с юго-востока, со скоростью 7–12 метров в секунду. В южных областях его порывы местами будут достигать 15–18 метров в секунду.

Температура ночью +4...+9 °С, а в южных и восточных областях от +10 °С до +15 °С. Днем будет +17...+22 °С, а на Закарпатье — до +25 °С.

В Киевской области температура ночью будет +4...+9 °С, а днем +17...+22 °С. В Киеве ночью будет +7...+9 °С, а днем около +20 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) затопления поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате прохождения паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик не предоставляла детальный прогноз погоды на понедельник, 29 апреля, однако она прогнозировала, что с предпасхального понедельника в Украине станет больше тепла, температура воздуха повысится на 2–5 °С.

Напомним, 29 апреля наш планетарный щит, известный как магнитосфера, будет оставаться в стабильном состоянии. Магнитных бурь не будет.

Также мы сообщали о том, что на прошлой неделе Украину снова накрыла пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность не представляет.