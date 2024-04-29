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Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — де пройдуть короткочасні дощі

29 квітня 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Погода в Україні в понеділок, 29 квітня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють у весняному парку. Фото ілюстративне: КМДА
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Погода в Україні у понеділок, 29 квітня, буде з невеликою хмарністю. У південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі, удень подекуди із грозами. На решті територій без опадів.

Про це 28 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер дутиме з північного сходу, а в західних областях із південного сходу, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. У південних областях його пориви місцями сягатимуть 15–18 метрів за секунду.

Температура вночі +4...+9 °С, а в південних та східних областях від +10 °С до +15 °С. Удень буде +17...+22 °С, а на Закарпатті — до +25 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень +17...+22 °С. У Києві вночі буде +7...+9 °С, а вдень близько +20 °С. Очікується невелика хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

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Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

  • на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);
  • на Верхньому Дніпрі (в межах країни) затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук унаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки очікується підвищення рівнів води на 0,2–0,5 метра над поточними рівнями із затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про сніголавинну небезпеку

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Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Громадянам радять утриматися від походів на високогір'я.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик не надавала детальний прогноз погоди на понеділок, 29 квітня, однак вона прогнозувала, що із передвеликоднього понеділка в Україні побільшає тепла, температура повітря підвищиться на 2–5 °С.

Нагадаємо, 29 квітня, наш планетарний щит, відомий як магнітосфера, залишатиметься в стабільному стані. Магнітних бурь не буде.

Також ми повідомляли про те, що минулого тижня Україну знову накрив пил із Сахари. Таке явище може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки не становить. 

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