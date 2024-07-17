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Синоптики рассказали, в каких областях завтра пройдут ливни

17 июля 2024 17:36
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 18 июля от Укргидрометцентра.
Прохожие под дождем. Фото: REUTERS
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в четверг, 18 июля, будет максимально контрастной. Синоптики предупредили о дождях с грозами, градом и шквалами в части областей и жаре на остальных территориях. Речь даже о рекордных +42 °C.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 июля. Источник: Укргидрометцентр

Где в Украине будет дождь 18 июля

По данным синоптиков, днем в западных, северных и в большинстве центральных областей, а также местами в Одесской и Николаевской областях, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Предупреждают о граде и шквалах до 15-20 м/с в отдельных районах. Ночью в западных, днем в северных областях местами значительный дождь.

На остальной территории страны — без осадков.

Ветер северо-восточный, днем в западных и северных областях — северо-западный, 7-12 м/с.

Где в Украине будет жара 18 июля

Температура в южной части Украины, в восточных и большинстве центральных областей — ночью +21...+26 °C. Днем сильная жара +35...+39 °C, местами — чрезвычайная жара +40...+42 °C. 

На остальной территории ночью +18...+23 °C, днем +27...+32 °C, в западных областях +23...+28 °C.

Синоптики рассказали, в каких областях завтра пройдут ливни - фото 2
Температурная карта на 18 июля. Источник: Windy

Напомним, Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в течение 12-14 июля в Киеве было зафиксировано сразу семь температурных рекордов.

В Европе синоптики прогнозируют новые температурные рекорды. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с естественным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан.

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