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Синоптики розповіли, в яких областях завтра пройдуть зливи

17 липня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 18 липня від Укргідрометцентру
Перехожі під дощем. Фото: REUTERS
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у четвер, 18 липня, буде максимально контрастною. Синоптики попередили про дощі з грозами, градом та шквалами у частині областей та надзвичайну спеку на решті територій. Йдеться навіть про рекордні +42 °C. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 липня. Джерело: Укргідрометцентр

Де в Україні дощитиме 18 липня

За даними синоптиків, вдень у західних, північних і в більшості центральних областях, а також місцями на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі з грозами. Попереджають про град та шквали 15-20 м/с в окремих районах. Вночі у західних, вдень у північних областях місцями значний дощ.

На решті території країни — без опадів.

Вітер північно-східний, вдень у західних та північних областях — північно-західний, 7-12 м/с.

Де в Україні пануватиме спека 18 липня

Температура у південній частині України, у східних та більшості центральних областей — вночі +21...+26 °C. Вдень сильна спека +35...+39 °C, місцями — надзвичайна спека +40...+42 °C. 

На решті території вночі +18...+23 °C, вдень +27...+32 °C, у західних областях +23...+28 °C.

Синоптики розповіли, в яких областях завтра пройдуть зливи - фото 2
Температурна карта на 18 липня. Джерело: Windy

Нагадаємо, Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. 

Раніша ми писали, що впродовж 12-14 липня в Києві було зафіксовано одразу сім температурних рекордів

В Європі синоптики також прогнозують нові температурні рекорди. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. 

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