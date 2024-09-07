Магнитные бури 7 сентября — прогноз для метеозависимых

Солнечная активность была на высоком уровне — прогноз магнитных бурь на сегодня
7 сентября 2024 11:37
Женщина страдает от плохого самочувствия. Фото: Pexels
Солнечная активность была на высочайшем уровне. Однако в субботу, 7 сентября, не прогнозируют существенных магнитных бурь на Земле.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Прогноз магнитных бурь 7 сентября
За сутки на Солнце зафиксировали 16 вспышек. Из них 14 относятся к С-классу, а два – к классу М, силой М1,3. Такая вспышка может вызвать слабый уровень помех и солнечный радиационный шторм.
В субботу, 7 сентября, геомагнитное поле будет спокойно. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 7 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 94
Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях
Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:
- боль в суставах;
- тревожность;
- раздражительность;
- резкие изменения давления;
- обострение хронических заболеваний;
- головокружение;
- резкое изменение настроения;
- ухудшение сна;
- головные боли;
- апатия
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