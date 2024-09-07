Магнитные бури 7 сентября — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от плохого самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность была на высочайшем уровне. Однако в субботу, 7 сентября, не прогнозируют существенных магнитных бурь на Земле.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 7 сентября

За сутки на Солнце зафиксировали 16 вспышек. Из них 14 относятся к С-классу, а два – к классу М, силой М1,3. Такая вспышка может вызвать слабый уровень помех и солнечный радиационный шторм.

В субботу, 7 сентября, геомагнитное поле будет спокойно. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 7 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 94

Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях

Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами: