Магнітні бурі 7 вересня — прогноз для метеозалежних

Сонячна активність була на високому рівні — прогноз магнітних бур на сьогодні
7 вересня 2024 11:37
Жінка страждає від поганого самопочуття. Фото: Pexels
Сонячна активність була на високому рівні. Проте, у суботу, 7 вересня, не прогнозують суттєві магнітні бурі на Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Прогноз магнітних бур 7 вересня
Впродовж доби на Сонці зафіксували 16 спалахів. Із них 14 належать до С-класу, а два — до класу М, силою М1,3. Такий спалах може викликати слабкий рівень радіоперешкод та сонячний радіаційний шторм.
У суботу, 7 вересня, геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 7 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму – 1 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
- Кількість сонячних плям – 94
Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях
Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:
- біль у суглобах;
- тривожність;
- дратівливість;
- різкі зміни тиску;
- загострення хронічних хвороб;
- запаморочення;
- різка зміну настрою;
- погіршення сну;
- головний біль;
- апатія
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