Магнітні бурі 7 вересня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від поганого самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність була на високому рівні. Проте, у суботу, 7 вересня, не прогнозують суттєві магнітні бурі на Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 7 вересня

Впродовж доби на Сонці зафіксували 16 спалахів. Із них 14 належать до С-класу, а два — до класу М, силою М1,3. Такий спалах може викликати слабкий рівень радіоперешкод та сонячний радіаційний шторм.

У суботу, 7 вересня, геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 7 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму – 1 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 94

Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях

Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами: