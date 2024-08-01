Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 августа, от Укргидрометцентра.

Люди гуляют под освежающей рамкой. Фото: Новости.

В пятницу, 2 августа, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 августа

В Украине 2 августа переменная облачность. В Прикарпатье и Закарпатье возможны кратковременные дожди и грозы. В других регионах осадков не предполагается. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18 °C, днем +25...+30 °C. На юге страны ночью температура будет от +17 °C до +22 °C, а днем от +28 °C до +33 °C. В Карпатах ночью температура будет колебаться от +10 до +15 °C, а днем от +20 до +25 °C.

Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 2 августа

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +13 °C до +18 °C, а днем от +25 °C до +30 °C. В Киеве ночью будет +14...+16 °C, а днем — +26...+28 °C.

Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщали, что в августе погода в Украине будет более жаркой, чем обычно. Количество осадков ожидается в пределах нормы. Средняя температура воздуха в течение месяца предполагается в пределах +20...+26 °C, местами +34...+36 °C.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.